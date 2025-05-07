Индия: удары по Пакистану призваны предотвратить новые атаки боевиков

Индия: удары по Пакистану призваны предотвратить новые атаки боевиковДействия Нью-Дели названы сдержанными, пропорциональными и ответственными
Индия осуществила свое право на самооборону и нанесла удары по инфраструктуре террористов в Пакистане, чтобы предотвратить новые атаки боевиков. Сведениями о возможных нападениях располагает разведка страны, заявил первый замминистра иностранных дел Индии Викрам Мисри в ходе брифинга.
«Наше разведывательное наблюдение за террористическими модулями, базирующимися в Пакистане, показало, что надвигаются дальнейшие атаки на Индию. Таким образом, существовало принуждение как к сдерживанию, так и к упреждению», – подчеркнул Мисри.
Политик напомнил об апрельском теракте в Пахалгаме в Кашмире, в ходе которого боевики убили 26 человек. По его словам, особая жестокость нападения была направлена на максимальное устрашение и провокацию межобщинной розни в регионе. Мисри отметил, что ответственность за нападение взяло на себя «Кашмирское сопротивление», которое, по его словам, является прикрытием для запрещенной ООН группировки «Лашкар-е-Тайба».
«Расследование выявило связь террористов с Пакистаном, включая переписку и публикации на известных ресурсах, аффилированных с "Лашкар-е-Тайба". Пакистан, имеющий давнюю историю поддержки трансграничного терроризма, не предпринял никаких действий против инфраструктуры террористов на своей территории», – подчеркнул он.
Первый замминистра заявил, что Индия воспользовалась своим правом на самооборону. Мисри назвал действия Нью-Дели по ликвидации террористической инфраструктуры сдержанными, пропорциональными и ответственными. По его словам, эти меры полностью соответствуют заявлению Совета Безопасности ООН от 25 апреля о необходимости привлечения к ответственности организаторов и спонсоров терроризма.
Представительница ВВС Индии Вьомика Сингх в ходе брифинга заявила, что объектами для ударов, в частности, стали центры вербовки, учебные центры и «стартовые площадки». По ее словам, были уничтожены девять «лагерей террористов». Сингх подчеркнула, что операция «Синдур» была начата индийскими вооруженными силами, чтобы восстановить справедливость в отношении жертв теракта в Пахалгаме и их семей.
Сингх также отметила, что вооруженные силы обеспечили нишевую технологию вооружения с тщательным подбором боеголовок, «чтобы не было сопутствующего ущерба». По ее словам, военные объекты не были мишенями для ударов.
«Индия продемонстрировала значительную сдержанность в своих ответных действиях», – подчеркнула она.
Индия нанесла удары по Пакистану и контролируемым им районам Кашмира в ночь на 7 мая, начав операцию «Синдур». Индийское минобороны назвало ее точным и сдержанным ответом на варварскую террористическую атаку. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил в интервью Bloomberg TV, что если Дели отступит, Исламабад не пойдет на эскалацию конфликта.