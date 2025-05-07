Индия: удары по Пакистану призваны предотвратить новые атаки боевиков

Политик напомнил об апрельском теракте в Пахалгаме в Кашмире, в ходе которого боевики убили 26 человек. По его словам, особая жестокость нападения была направлена на максимальное устрашение и провокацию межобщинной розни в регионе. Мисри отметил, что ответственность за нападение взяло на себя «Кашмирское сопротивление», которое, по его словам, является прикрытием для запрещенной ООН группировки «Лашкар-е-Тайба».