Пакистан готов воздерживаться от эскалации, если Индия прекратит агрессию
Пакистан не пойдет на эскалацию конфликта при отступлении Индии. Об этом министр обороны исламской республики Хаваджа Асиф заявил в интервью Bloomberg TV.
Министра спросили, как далеко готов зайти Пакистан. По словам Асифа, последние две недели Исламабад повторял, что «никогда не предпринимал ничего враждебного по отношению к Индии».
«Но если на нас нападут, мы ответим. Если Индия отступит, мы определенно снимем эту напряженность», – ответил пакистанский министр.
В ночь на 7 мая Индия нанесла удары по Пакистану и контролируемым им районам Кашмира. Минобороны Индии сообщило о начале операции «Синдур», назвав ее «точным и сдержанным ответом на варварскую террористическую атаку». Уточнялось, что удары были нанесены по девяти объектам «террористической инфраструктуры». По словам Асифа, пакистанские военные сбили индийские самолеты и «несколько беспилотников».
Операция Индии стала ответом на теракт в долине Байсаран в Кашмире 22 апреля.. Тогда боевики из пропакистанской группировки «Кашмирское сопротивление» открыли огонь по туристам, погибли 26 человек. Индия заявила о причастности Пакистана к теракту.