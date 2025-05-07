Пакистан готов воздерживаться от эскалации, если Индия прекратит агрессию

В ночь на 7 мая Индия нанесла удары по Пакистану и контролируемым им районам Кашмира. Минобороны Индии сообщило о начале операции «Синдур», назвав ее «точным и сдержанным ответом на варварскую террористическую атаку». Уточнялось, что удары были нанесены по девяти объектам «террористической инфраструктуры». По словам Асифа, пакистанские военные сбили индийские самолеты и «несколько беспилотников».