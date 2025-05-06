Индия объявила о начале операции «Синдур» на территории Пакистана

Действия индийских сил являются «целенаправленными, взвешенными и не носят эскалационного характера», передает The Times of India со ссылкой на минобороны. В ведомстве отметили, что ни один пакистанский военный объект не был атакован. Утверждается, что были нанесены удары по девяти террористическим объектам.