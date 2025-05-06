Индия объявила о начале операции «Синдур» на территории Пакистана
Минобороны Индии объявило о начале операции «Синдур». Сообщение об этом появилось на странице индийской армии в X.
«Справедливость восторжествовала. Да здравствует Индия», – говорится в сообщении.
Действия индийских сил являются «целенаправленными, взвешенными и не носят эскалационного характера», передает The Times of India со ссылкой на минобороны. В ведомстве отметили, что ни один пакистанский военный объект не был атакован. Утверждается, что были нанесены удары по девяти террористическим объектам.
Операция Индии является ответом на теракт в долине Байсаран в Кашмире. Тогда боевики из пропакистанской группировки «Кашмирское сопротивление» открыли огонь по туристам, погибли 26 человек. Власти Индии заявили о причастности к теракту Пакистана.
Начало боевых действий последние недели анонсировали пакистанские политики. Постпред Пакистана в ООН Асим Ифтихар Ахмад заявил 5 мая, что существует риск «серьезной эскалации» между Индией и Пакистаном и ситуация «очень напряженная». Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф также предупредил о высоком риске военного конфликта с Индией в ближайшее время.