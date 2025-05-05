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Постпред Пакистана при ООН заявил о риске серьезной эскалации с Индией

Ведомости

Существует риск «серьезной эскалации» между Индией и Пакистаном, ситуация «очень напряженная». Об этом сообщил постпред Пакистана в ООН Асим Ифтихар Ахмад в интервью «РИА Новости».

По его мнению, возросшая напряженность между двумя странами сложилась по вине Индии. Ахмад добавил, что среди членов международного сообщества есть понимание о необходимости приложить усилия для деэскалации ситуации, поскольку конфликт не будет отвечать ничьим интересам.

По информации «РИА Новости», 5 мая СБ ООН проведет экстренные закрытые консультации по вопросам Индии и Пакистана. Заседание запросила пакистанская сторона.

Обострение в отношениях между странами началось после теракта, произошедшего в Кашмире 22 апреля. Тогда боевики группировки «Кашмирское сопротивление», которую поддерживает Пакистан, напали на туристов в долине Байсаран. В результате атаки погибли 26 человек.

24 апреля правительство Индии объявило о приостановке действия договора о водах Инда, подписанного в 1960 г. Этот шаг стал ответной мерой на эскалацию напряженности. Позднее министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф предупредил о высоком риске военного конфликта с Индией в ближайшее время.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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