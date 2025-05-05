Постпред Пакистана при ООН заявил о риске серьезной эскалации с Индией

24 апреля правительство Индии объявило о приостановке действия договора о водах Инда, подписанного в 1960 г. Этот шаг стал ответной мерой на эскалацию напряженности. Позднее министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф предупредил о высоком риске военного конфликта с Индией в ближайшее время.