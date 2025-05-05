Постпред Пакистана при ООН заявил о риске серьезной эскалации с Индией
Существует риск «серьезной эскалации» между Индией и Пакистаном, ситуация «очень напряженная». Об этом сообщил постпред Пакистана в ООН Асим Ифтихар Ахмад в интервью «РИА Новости».
По его мнению, возросшая напряженность между двумя странами сложилась по вине Индии. Ахмад добавил, что среди членов международного сообщества есть понимание о необходимости приложить усилия для деэскалации ситуации, поскольку конфликт не будет отвечать ничьим интересам.
По информации «РИА Новости», 5 мая СБ ООН проведет экстренные закрытые консультации по вопросам Индии и Пакистана. Заседание запросила пакистанская сторона.
Обострение в отношениях между странами началось после теракта, произошедшего в Кашмире 22 апреля. Тогда боевики группировки «Кашмирское сопротивление», которую поддерживает Пакистан, напали на туристов в долине Байсаран. В результате атаки погибли 26 человек.
24 апреля правительство Индии объявило о приостановке действия договора о водах Инда, подписанного в 1960 г. Этот шаг стал ответной мерой на эскалацию напряженности. Позднее министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф предупредил о высоком риске военного конфликта с Индией в ближайшее время.