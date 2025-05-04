Россия предложила помощь в урегулировании конфликта между Индией и Пакистаном
Россия выразила готовность содействовать урегулированию напряженности в отношениях между Индией и Пакистаном, сообщает МИД РФ по итогам телефонного разговора между главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым и его пакистанским коллегой Мухаммадом Исхаком Даром.
В ходе телефонного разговора стороны обсудили рост конфликтности между Нью-Дели и Исламабадом. Также Лавров и Дар затронули различные аспекты российско-пакистанского взаимодействия.
Ранее Пакистан обратился с инициативой о созыве заседания Совета Безопасности ООН на фоне роста напряженности в отношениях с Индией.
22 апреля в Кашмире, на севере Индии, произошел один из крупных терактов за последнее время. Боевики группировки «Кашмирское сопротивление», которую поддерживает Пакистан, напали на туристов в долине Байсаран. В результате нападения погибли 26 человек.
24 апреля правительство Индии заявило о приостановке договора о водах Инда с Пакистаном, подписанного в 1960 г. Позже министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф предупредил о высоком риске военного конфликта с Индией в ближайшее время.
В конце апреля индийские власти решили закрыть воздушное пространство для пакистанских самолетов. Ограничение будет действовать с 30 апреля до 23 мая. Под запрет попадут как гражданские, так и военные рейсы.