Россия предложила помощь в урегулировании конфликта между Индией и Пакистаном

Россия выразила готовность содействовать урегулированию напряженности в отношениях между Индией и Пакистаном, сообщает МИД РФ по итогам телефонного разговора между главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым и его пакистанским коллегой Мухаммадом Исхаком Даром.



В ходе телефонного разговора стороны обсудили рост конфликтности между Нью-Дели и Исламабадом. Также Лавров и Дар затронули различные аспекты российско-пакистанского взаимодействия.