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Россия предложила помощь в урегулировании конфликта между Индией и Пакистаном

Ведомости

Россия выразила готовность содействовать урегулированию напряженности в отношениях между Индией и Пакистаном, сообщает МИД РФ по итогам телефонного разговора между главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым и его пакистанским коллегой Мухаммадом Исхаком Даром.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили рост конфликтности между Нью-Дели и Исламабадом. Также Лавров и Дар затронули различные аспекты российско-пакистанского взаимодействия.

Ранее Пакистан обратился с инициативой о созыве заседания Совета Безопасности ООН на фоне роста напряженности в отношениях с Индией.

22 апреля в Кашмире, на севере Индии, произошел один из крупных терактов за последнее время. Боевики группировки «Кашмирское сопротивление», которую поддерживает Пакистан, напали на туристов в долине Байсаран. В результате нападения погибли 26 человек.

24 апреля правительство Индии заявило о приостановке договора о водах Инда с Пакистаном, подписанного в 1960 г. Позже министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф предупредил о высоком риске военного конфликта с Индией в ближайшее время.

В конце апреля индийские власти решили закрыть воздушное пространство для пакистанских самолетов. Ограничение будет действовать с 30 апреля до 23 мая. Под запрет попадут как гражданские, так и военные рейсы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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