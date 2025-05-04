Пакистан запросил заседание СБ ООН из-за обострения на границе с Индией
Пакистан обратился с инициативой о созыве заседания Совета Безопасности ООН на фоне роста напряженности в отношениях с Индией. Об этом сообщил ТАСС источник в структурах Совбеза.
По его словам, конкретная дата проведения встречи пока не назначена. Запрос связан с ухудшением обстановки в двусторонних отношениях между Исламабадом и Нью-Дели.
22 апреля в регионе Кашмир на севере Индии произошел самый серьезный за последние годы теракт. Боевики из группировки «Кашмирское сопротивление», которых поддерживает Пакистан, открыли стрельбу по туристам на тропе в долине Байсаран. В результате погибли 26 человек.
24 апреля правительство Индии объявило о приостановке действия договора о водах Инда 1960 г., заключенного с Пакистаном. Позже министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил о высокой вероятности военного конфликта с Индией в ближайшие дни.
В конце апреля стало известно, что индийские власти закрывают воздушное пространство для самолетов, связанных с Пакистаном. Ограничение установлено с 30 апреля до 23 мая. Пространство закрывается для гражданских и военных рейсов.