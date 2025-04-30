Индия закроет воздушное пространство для связанных с Пакистаном самолетов
Индийские власти закрывают воздушное пространство для самолетов, связанных с Пакистаном. Это следует из авиационного уведомления NOTAM (Notice to Airmen), передает «РИА Новости».
Ограничение установлено с 30 апреля до 23 мая. Пространство закрывается для гражданских и военных рейсов.
Отношения между странами обострились 22 апреля, когда боевики из пропакистанской группировки «Кашмирское сопротивление» открыли огонь по туристам на тропе в долине Байсаран в Кашмире. Погибли 26 человек. Власти Индии заявили о причастности к теракту Пакистана.
Позже министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил о высокой вероятности военного конфликта с Индией в ближайшие дни.