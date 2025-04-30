Индия закроет воздушное пространство для связанных с Пакистаном самолетов

Отношения между странами обострились 22 апреля, когда боевики из пропакистанской группировки «Кашмирское сопротивление» открыли огонь по туристам на тропе в долине Байсаран в Кашмире. Погибли 26 человек. Власти Индии заявили о причастности к теракту Пакистана.