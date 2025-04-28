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Министр обороны Пакистана заявил о риске начала войны с Индией на этой неделе

Ведомости

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф предупредил о высокой вероятности военного конфликта с Индией в ближайшие 2-4 дня. Его слова передает Samaa TV. Такое заявление он сделал на фоне обострения напряженности после атаки на туристов в районе Пахалгам в индийском Кашмире.

Асиф заявил, что «над регионом сгущаются тучи войны», и подчеркнул, что Пакистан находится в состоянии полной боевой готовности. Он добавил, что Исламабад применит ядерное оружие только в случае прямой угрозы существованию страны.

Министр отверг обвинения Индии в причастности Пакистана к нападению, назвав их «сфабрикированной драмой», направленной на укрепление политических позиций премьер-министра Индии Нарендры Моди. По его словам, даже в самой Индии звучат сомнения в подлинности версии официальных властей.

Асиф также призвал к созданию международной комиссии под эгидой ООН или с участием региональных держав для проведения независимого расследования инцидента.

Ранее в интервью Reuters, министр отметил, что сейчас Пакистан находится в состоянии повышенной готовности.

22 апреля в регионе Кашмир на севере Индии произошел крупный теракт, организованный боевиками из пропакистанской группировки «Кашмирское сопротивление». Они открыли стрельбу по туристам на тропе в долине Байсаран, в результате погибли 26 человек. Индийские власти заявили о причастности соседней страны к теракту. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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