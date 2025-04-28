Министр обороны Пакистана заявил о риске начала войны с Индией на этой неделе
Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф предупредил о высокой вероятности военного конфликта с Индией в ближайшие 2-4 дня. Его слова передает Samaa TV. Такое заявление он сделал на фоне обострения напряженности после атаки на туристов в районе Пахалгам в индийском Кашмире.
Асиф заявил, что «над регионом сгущаются тучи войны», и подчеркнул, что Пакистан находится в состоянии полной боевой готовности. Он добавил, что Исламабад применит ядерное оружие только в случае прямой угрозы существованию страны.
Министр отверг обвинения Индии в причастности Пакистана к нападению, назвав их «сфабрикированной драмой», направленной на укрепление политических позиций премьер-министра Индии Нарендры Моди. По его словам, даже в самой Индии звучат сомнения в подлинности версии официальных властей.
Асиф также призвал к созданию международной комиссии под эгидой ООН или с участием региональных держав для проведения независимого расследования инцидента.
Ранее в интервью Reuters, министр отметил, что сейчас Пакистан находится в состоянии повышенной готовности.
22 апреля в регионе Кашмир на севере Индии произошел крупный теракт, организованный боевиками из пропакистанской группировки «Кашмирское сопротивление». Они открыли стрельбу по туристам на тропе в долине Байсаран, в результате погибли 26 человек. Индийские власти заявили о причастности соседней страны к теракту.