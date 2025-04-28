Министр обороны Пакистана заявил о риске начала войны с Индией на этой неделе

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф предупредил о высокой вероятности военного конфликта с Индией в ближайшие 2-4 дня. Его слова передает Samaa TV. Такое заявление он сделал на фоне обострения напряженности после атаки на туристов в районе Пахалгам в индийском Кашмире.