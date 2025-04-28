Глава минобороны Пакистана назвал индийское вторжение неизбежным

«Мы укрепили наши силы, потому что это сейчас необходимо. В такой ситуации нужно принимать стратегические решения», — сказал министр обороны Хаваджа Мухаммад Асиф в интервью Reuters. Он добавил, что военные уже проинформировали правительство о возможных военных угрозах со стороны соседнего государства.