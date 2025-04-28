Глава минобороны Пакистана назвал индийское вторжение неизбежным
Наступление Индии неизбежно, заявил глава минобороны Пакистана Хаваджа Асиф. В связи с этим на границе было усилено военное присутствие.
«Мы укрепили наши силы, потому что это сейчас необходимо. В такой ситуации нужно принимать стратегические решения», — сказал министр обороны Хаваджа Мухаммад Асиф в интервью Reuters. Он добавил, что военные уже проинформировали правительство о возможных военных угрозах со стороны соседнего государства.
Министр отметил, что сейчас Пакистан находится в состоянии повышенной готовности. При этом он подчеркнул, что страна может применить свой ядерный арсенал только если возникнет прямая угроза ее существованию.
22 апреля в регионе Кашмир на севере Индии произошел крупный теракт, организованный боевиками из пропакистанской группировки «Кашмирское сопротивление». Они открыли стрельбу по туристам на тропе в долине Байсаран, в результате погибли 26 человек. Индийские власти заявили о причастности соседней страны к теракту. Пакистан это отрицал.