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Войска Индии и Пакистана открыли стрельбу вдоль линии контроля

Ведомости

Пакистан открыл стрельбу по ряду индийских постов вдоль линии контроля в Джамму и Кашмире вечером 24 апреля. Силы безопасности Индии «эффективно отреагировали» на действия пакистанской армии, сообщает NDTV со ссылкой на военные источники.

Телекомпания указывает, что обмен ударами произошел спустя несколько дней после теракта против туристов в Пахалгаме в Джамму и Кашмире, который »спровоцировал новый кризис в отношениях между двумя соседями».

24 апреля правительство Индии объявило о приостановке действия договора о водах Инда 1960 г., заключенного с Пакистаном. Индия обвинила Пакистан в нарушении условий соглашения, в том числе в отказе от участия в переговорах и в поддержке трансграничного терроризма.

По мнению индийских властей, это препятствует безопасному выполнению положений договора. Тогда же News18 со ссылкой на источники сообщал, что Индия рассматривает возможность выхода из соглашения о прекращении огня с Пакистаном.

Перед этим Пакистан отверг заявление Индии о приостановке действия договора по водам Инда и пригрозил, что будет расценивать любую попытку остановить поток воды как акт войны.

22 апреля в регионе Кашмир поддерживаемые Пакистаном боевики из группировки «Кашмирское сопротивление» открыли стрельбу по туристам на тропе в долине Байсаран. Погибли 26 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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