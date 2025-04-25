Войска Индии и Пакистана открыли стрельбу вдоль линии контроля
Пакистан открыл стрельбу по ряду индийских постов вдоль линии контроля в Джамму и Кашмире вечером 24 апреля. Силы безопасности Индии «эффективно отреагировали» на действия пакистанской армии, сообщает NDTV со ссылкой на военные источники.
Телекомпания указывает, что обмен ударами произошел спустя несколько дней после теракта против туристов в Пахалгаме в Джамму и Кашмире, который »спровоцировал новый кризис в отношениях между двумя соседями».
24 апреля правительство Индии объявило о приостановке действия договора о водах Инда 1960 г., заключенного с Пакистаном. Индия обвинила Пакистан в нарушении условий соглашения, в том числе в отказе от участия в переговорах и в поддержке трансграничного терроризма.
По мнению индийских властей, это препятствует безопасному выполнению положений договора. Тогда же News18 со ссылкой на источники сообщал, что Индия рассматривает возможность выхода из соглашения о прекращении огня с Пакистаном.
Перед этим Пакистан отверг заявление Индии о приостановке действия договора по водам Инда и пригрозил, что будет расценивать любую попытку остановить поток воды как акт войны.
22 апреля в регионе Кашмир поддерживаемые Пакистаном боевики из группировки «Кашмирское сопротивление» открыли стрельбу по туристам на тропе в долине Байсаран. Погибли 26 человек.