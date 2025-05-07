Как мировые СМИ отреагировали на обострение отношений Индии и Пакистана

«Это будет четвертая за десятилетия война двух ядерных держав вокруг стратегически важного района Кашмира, расположенного к западу от Гималаев. Уже сейчас конфликт выходит за пределы собственно кризисной зоны. <…> Быстрое и решительное дипломатическое вмешательство США и Китая сейчас необходимо для того, чтобы помочь деэскалации ситуации. Однако успех международной кризисной дипломатии сомнителен, поскольку конфликт имеет свою собственную динамику, на которую можно оказывать ограниченное влияние извне. <…> Ситуация в самой Индии также нестабильна, поскольку индийские мусульмане, не имеющие никакого отношения к этому конфликту, должны опасаться, что их будут преследовать как козлов отпущения. Только потому, что они мусульмане. <…> В Пакистане, в свою очередь, накаляются антииндийские настроения, и Кашмир является здесь очень эмоциональной темой. Там рассказывается, что Индия как имперская держава оккупирует часть горного региона и угнетает его жителей. <…> В Кашмире существуют сильные сепаратистские течения, и Индия железной рукой борется с ними. <…> Оснащенные ядерные державы обслуживают в основном националистические эго. <…> Учитывая ядерное вооружение обеих стран, мир сейчас смотрит в пропасть. Теперь все сводится к тому, чтобы оба правительства не жертвовали своей рациональностью на алтарь националистических фантазий. Еще одна война за Кашмир никому не принесет пользы».