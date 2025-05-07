Как мировые СМИ отреагировали на обострение отношений Индии и Пакистана

Как мировые СМИ отреагировали на обострение отношений Индии и ПакистанаУдары со стороны Индии стали ответом на теракт в Кашмире 22 апреля
Обострение индо-пакистанских отношение произошло после теракта, который случился 22 апреля в долине Байсаран. Тогда боевики из пропакистанской группировки «Кашмирское сопротивление» открыли стрельбу по туристам. В результате погибли 26 человек. Власти Индии заявили о причастности к теракту Пакистана.
В ночь на 7 мая Индия нанесла удары по Пакистану и контролируемым им районам Кашмира. Минобороны страны объявило о начале операции «Синдур». Она стала ответом на теракт.
О том, как в мире отреагировали на обострение отношений двух стран, – в материале «Ведомостей».
«Соседи, обладающие ядерным оружием, стоят на пороге полномасштабного военного конфликта. <…> Индия в течение многих лет обвиняла Пакистан в поддержке, вооружении и подготовке вооруженных группировок, которые, по ее мнению, провоцируют беспорядки в долине. Пакистан настаивает на том, что он оказывает только моральную и дипломатическую поддержку сепаратистскому движению в Кашмире. <…> Прошло более двух недель, а индийские солдаты все еще прочесывают леса Кашмира в поисках нападавших, несмотря на то, что теперь они наносят удары по целям по ту сторону границы. <…> С 22 апреля напряженность возросла, что привело к дальнейшему ухудшению и без того ограниченных дипломатических отношений».
«Напряженность в отношениях между двумя соседними ядерными державами находится на пике. <…> Международное сообщество опасается новой вспышки. <…> Пакистанский Комитет национальной безопасности собирается на заседание в то время, когда Исламабад и соседняя Индия участвуют в том, что, по-видимому, является крупнейшим насилием между двумя ядерными державами за последние два десятилетия. <…> Индия и Пакистан вступили в ночь со вторника на среду в самое ожесточенное военное противостояние со времен Каргильской войны 1999 г.».
«Удары Индии по целям в самой густонаселенной провинции Пакистана Пенджаб стали первыми со времени последней полномасштабной войны, которая велась более полувека назад, что вызвало опасения по поводу дальнейшей эскалации военных действий. <…> Индийские телеканалы показали видеозаписи взрывов, пожара, больших столбов дыма в ночном небе и бегства людей в нескольких местах в Пакистане и пакистанском Кашмире. <…> В Музаффарабаде, столице пакистанского Кашмира, на рассвете был виден ущерб, нанесенный индийцами в результате авиаудара. Силы безопасности окружили небольшую мечеть в жилом районе на склоне холма, по которой был нанесен удар, и ее минарет рухнул».
«Это будет четвертая за десятилетия война двух ядерных держав вокруг стратегически важного района Кашмира, расположенного к западу от Гималаев. Уже сейчас конфликт выходит за пределы собственно кризисной зоны. <…> Быстрое и решительное дипломатическое вмешательство США и Китая сейчас необходимо для того, чтобы помочь деэскалации ситуации. Однако успех международной кризисной дипломатии сомнителен, поскольку конфликт имеет свою собственную динамику, на которую можно оказывать ограниченное влияние извне. <…> Ситуация в самой Индии также нестабильна, поскольку индийские мусульмане, не имеющие никакого отношения к этому конфликту, должны опасаться, что их будут преследовать как козлов отпущения. Только потому, что они мусульмане. <…> В Пакистане, в свою очередь, накаляются антииндийские настроения, и Кашмир является здесь очень эмоциональной темой. Там рассказывается, что Индия как имперская держава оккупирует часть горного региона и угнетает его жителей. <…> В Кашмире существуют сильные сепаратистские течения, и Индия железной рукой борется с ними. <…> Оснащенные ядерные державы обслуживают в основном националистические эго. <…> Учитывая ядерное вооружение обеих стран, мир сейчас смотрит в пропасть. Теперь все сводится к тому, чтобы оба правительства не жертвовали своей рациональностью на алтарь националистических фантазий. Еще одна война за Кашмир никому не принесет пользы».
«Индия и Пакистан находятся на грани более масштабного конфликта. <…> Эскалация конфликта ставит Индию и Пакистан, двух соседей с давней историей конфликтов, на опасную территорию, поскольку Исламабад обещает принять ответные меры в ответ на удары Индии, а международное сообщество призывает к сдержанности».
«Ракетные удары, нанесенные в среду, являются опасным фактором усиления напряженности между южноазиатскими соседями, которые вели многочисленные войны с тех пор, как в 1947 г. были отделены от британской колониальной Индии. В течение нескольких дней международное сообщество оказывало давление на Пакистан и Индию, требуя, чтобы они отошли от грани войны».
«Удары стали самым грубым нарушением пакистанской территории со времен войны 1971 г. <…> Действия стран отражают предыдущие инциденты, что указывает на нежелание обеих сторон эскалировать конфликт».
«Аналитики предупредили, что риск эскалации между соседями, обладающими ядерным оружием, возрастает. Воздушная атака в среду была гораздо более масштабной, чем в 2019 г., когда Индия нанесла удар по одному отдаленному объекту в Пакистане в ответ на аналогичную атаку боевиков в Кашмире. <…> Напряженность в отношениях между Индией и Пакистаном резко возросла после нападения боевиков 22 апреля на Пахалгам, популярный туристический район в управляемом Индией Кашмире. Погибли двадцать шесть человек – 25 индийцев и один гражданин Непала, что стало самым смертоносным нападением на мирных жителей Индии со времен терактов 2008 г. в Мумбаи, совершенных базирующейся в Пакистане военизированной организацией, в результате которых погибли 166 человек».
«В то время как в последние годы Индия наносила удары по контролируемому Пакистаном Кашмиру и прилегающим к нему территориям в периоды роста напряженности, нападение в среду на Пенджаб, на пакистанской территории за пределами спорного региона, представляет собой эскалацию конфликта между двумя странами, обладающими ядерным оружием. <…> Поскольку напряженность снова обострилась, мировые лидеры предупредили о потенциально тяжелых последствиях, если обе стороны не смогут деэскалировать ситуацию».
«Конфликт в Кашмире становится все хуже! После нескольких дней эскалации в ночь на среду были совершены военные нападения. <…> После смертельных нападений Индии Пакистан объявил о возмездии. <…> В регионе растет обеспокоенность по поводу новой войны между странами».