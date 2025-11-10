Песков предложил не забегать вперед по вопросу о мигрантах из Индии
Россия и Индия продолжают подготовку визита президента РФ Владимира Путина в Нью-Дели, сообщил «Ведомостям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он не прокомментировал возможное подписание соглашения о защите прав индийский трудовых мигрантов.
Песков отметил, что визит главы государства «запланирован до конца года» и будет носить содержательный характер. Он добавил, что конкретные договоренности, которые планируется подписать, будут объявлены позже.
«Что касается его смыслового и документального наполнения, не будем забегать вперед», – сказал представитель Кремля.
10 ноября The Economic Times опубликовал статью, в которой сообщал, что Россия и Индия намерены подписать соглашение, направленное на защиту прав растущего числа индийских рабочих, трудоустроенных в России. Документ планируется утвердить на ежегодном двустороннем саммите в Нью-Дели в декабре.
По данным источников издания, соглашение будет способствовать увеличению числа индийских граждан, работающих в России. Согласно квоте, установленной российским Минтрудом, к концу 2025 г. в стране будет трудоустроено более 70 000 индийцев.