В Кремле назвали внутренним делом Японии скандал из-за принадлежности Курил

Во время инспектирования мыса Носаппу Кикаваду спросили о впечатлениях (с мыса видны Курильские острова). В ответ он заявил: «Самое близкое к иностранному государству место». После этого министр оказался в центре скандала. На встрече с бывшими жителями островов он пояснил, что его слова «могли быть неправильно поняты». В будущем он пообещал быть внимательнее и «подбирать слова ответственно».