В Кремле назвали внутренним делом Японии скандал из-за принадлежности Курил
Ситуация, когда министр по делам Окинавы Хитоси Кикавада назвал «заграничными» южные территории Курильских островов, и скандал вокруг нее являются внутренним делом Японии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы видели сообщения СМИ. Это внутреннее дело Японии. Вы знаете, территориальная принадлежность этих островов, она ни у кого не должна вызывать сомнений», – сказал представитель Кремля.
Во время инспектирования мыса Носаппу Кикаваду спросили о впечатлениях (с мыса видны Курильские острова). В ответ он заявил: «Самое близкое к иностранному государству место». После этого министр оказался в центре скандала. На встрече с бывшими жителями островов он пояснил, что его слова «могли быть неправильно поняты». В будущем он пообещал быть внимательнее и «подбирать слова ответственно».