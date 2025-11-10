Газета
В Кремле назвали внутренним делом Японии скандал из-за принадлежности Курил

Ведомости

Ситуация, когда министр по делам Окинавы Хитоси Кикавада назвал «заграничными» южные территории Курильских островов, и скандал вокруг нее являются внутренним делом Японии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы видели сообщения СМИ. Это внутреннее дело Японии. Вы знаете, территориальная принадлежность этих островов, она ни у кого не должна вызывать сомнений», – сказал представитель Кремля.

Во время инспектирования мыса Носаппу Кикаваду спросили о впечатлениях (с мыса видны Курильские острова). В ответ он заявил: «Самое близкое к иностранному государству место». После этого министр оказался в центре скандала. На встрече с бывшими жителями островов он пояснил, что его слова «могли быть неправильно поняты». В будущем он пообещал быть внимательнее и «подбирать слова ответственно».

