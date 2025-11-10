Газета
МИД Белоруссии: 1100 литовских грузовиков переместят на спецстоянки в «Котловке»

Ведомости

Белорусская сторона переместит более 1100 литовских грузовиков, скопившихся на границе, на специальные стоянки в районе пункта пропуска «Котловка». Об этом говорится в заявлении МИД Белоруссии.

Решение было принято в целях обеспечения безопасности и сохранности транспортных средств. Белоруссия оставляет за собой право применить в отношении грузовиков все предусмотренные законом меры, подчеркнули в министерстве.

«Подчеркиваем, что все дополнительные расходы грузоперевозчиков, отправителей и получателей грузов в Литве, иных государствах Европейского союза и за его пределами вызваны исключительно необдуманными, волюнтаристскими и политизированными действиями литовских властей», – заявили в белорусском МИДе.

При этом водители могут вернуться домой, пока литовская сторона не возобновит работу КПП. Кроме того, Белоруссия готова оказать содействие тем, кто не может покинуть территорию республики, говорится в заявлении МИДа.

29 октября литовские власти закрыли автомобильную границу с Белоруссией до 30 ноября. Причиной стал «контрабандный поток» воздушных шаров из Белоруссии.

