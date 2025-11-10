WSJ: Германия выдала ордер на арест семи участников подрыва «Северных потоков»

27 октября апелляционный суд в Италии принял решение об экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова. Его обвиняют в причастности к взрывам на газопроводах, которые произошли 26 сентября 2022 г. в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. В результате взрывов уцелела только одна нитка «Северного потока – 2», но Германия не разрешила ввести ее в эксплуатацию.