WSJ: Германия выдала ордер на арест семи участников подрыва «Северных потоков»
Германия в рамках расследований диверсии на трубопроводах «Северные потоки» выдала ордеры на арест семи участников преступной схемы, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
«Отслеживая компании по прокату судов, телефоны и номерные знаки, потсдамская группа подготовила почву для выдачи немецкими властями ордеров на арест трёх военнослужащих специального украинского военного подразделения и четырёх ветеранов-глубоководников», – говорится в публикации.
По словам собеседников газеты, целью подрывов было сократить доходы РФ от экспорта энергоносителей, а также разорвать связи страны с ФРГ в экономической сфере. Следователи в Германии считают, что диверсию совершило элитное украинское военное подразделение. Руководство над ним, по их мнению, тогда осуществлял главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
27 октября апелляционный суд в Италии принял решение об экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова. Его обвиняют в причастности к взрывам на газопроводах, которые произошли 26 сентября 2022 г. в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. В результате взрывов уцелела только одна нитка «Северного потока – 2», но Германия не разрешила ввести ее в эксплуатацию.