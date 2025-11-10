Газета
Таиланд приостанавливает действие мирных соглашений с Камбоджей

Таиланд приостановит действие Куала-Лумпурских мирных соглашений с Камбоджей, предусматривающих меры по разоружению в рамках усилий по нормализации отношений. Об этом сообщил тайский премьер-министр Анутин Чарнвиракул после того, как два тайских солдата пострадали из-за взрыва мины на границе между двумя странами, его слова передает Bloomberg.

Отмечается, что Таиланд также приостановит освобождение 18 находящихся под стражей камбоджийских солдат, которое, согласно условиям мирного соглашения, должно было начаться 21 ноября.

10 ноября во время патрулирования в провинции Си Са Кет солдаты наступили на то, что, как считает в тайской армии, было недавно установленной миной. Речь о седьмом подобном взрыве за четыре месяца, отмечает агентство.

26 октября лидер Камбоджи Хун Манет и Чарнвиракул подписали мирное соглашение в ходе саммита стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Малайзии. Президент США Дональд Трамп и премьер Малайзии Анвар Ибрагим присоединились к подписанию соглашения на фоне баннера «Доставляя мир». Трамп приписал себе заслугу в урегулировании конфликта.

