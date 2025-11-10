Таиланд приостанавливает действие мирных соглашений с Камбоджей

Таиланд приостановит действие Куала-Лумпурских мирных соглашений с Камбоджей, предусматривающих меры по разоружению в рамках усилий по нормализации отношений. Об этом сообщил тайский премьер-министр Анутин Чарнвиракул после того, как два тайских солдата пострадали из-за взрыва мины на границе между двумя странами, его слова передает Bloomberg.