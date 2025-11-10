FT: фон дер Ляйен не стала встречаться со Стармером на саммите СОР-30
Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен отказалась от встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером на полях 30-й конференции ООН по изменению климата (COP-30) в Бразилии. Это связано с требованием Брюсселя, чтобы Лондон выплатил миллиарды евро для улучшения отношений, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
По словам собеседников издания, Стармер хотел пожаловаться главе ЕК на требования Евросоюза о том, чтобы Великобритания выплатила до 6,5 млрд евро за участие в программе «кредиты в обмен на оружие» и внесла отдельные взносы в бюджет ЕС.
Представитель Еврокомиссии отметил, что встреча не состоялась по техническим причинам. При этом британский представитель сказал, что «мы не пытались заставить ее говорить об этом конкретном вопросе». По словам представителя правительства Великобритании, Лондон будет заключать лишь те сделки, которые принесут пользу стране и ее промышленности.
«Ни о чем не было достигнуто соглашения, и мы не будем комментировать текущие переговоры», – подчеркнул он.
FT считает, что решение фон дер Ляйен не тратить время на встречу со Стармером говорит о том, что «в Брюсселе не знают, как вести себя с бывшим членом ЕС».
В конце октября Bloomberg писало, что рейтинг возглавляемой Стармером Лейбористской партии упал до 17% – самого низкого уровня за всю историю наблюдений. Первое место заняла правая партия «Реформа Великобритании» Найджела Фараджа – с поддержкой 27% опрошенных. Консерваторы показали тот же результат, что и лейбористы, тогда как «Партия зеленых» впервые с 2001 г. достигла рекордных 16%, а либерал-демократы получили 15%.