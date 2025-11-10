Reuters: «Исламское государство» готовило 2 покушения на временного лидера Сирии

По сообщениям сирийских СМИ, в минувшие выходные министерство внутренних дел страны начало широкомасштабную кампанию против ячеек ИГ, в ходе которой были задержаны более 70 подозреваемых. Представитель спецслужб отметил, что операция была проведена на основании данных разведки, согласно которым экстремисты планировали атаки против властей и представителей религиозных меньшинств.