Reuters: «Исламское государство» готовило 2 покушения на временного лидера Сирии

Сирийские спецслужбы предотвратили два заговора, организованных боевиками «Исламского государства» (ИГ, организация, запрещенная на территории РФ). Они планировали убийство временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

По данным собеседников агентства, покушения были сорваны, но глава государства находится под «прямой угрозой» на фоне попыток укрепить власть в стране.

Один из выявленных заговоров, по словам источников, был связан с официальной церемонией помолвки, в которой должен был участвовать аш-Шараа. Министерство информации Сирии отказалось от комментариев.

О раскрытии заговоров стало известно накануне первой в истории встречи временного президента Сирии с президентом США Дональдом Трампом, которая состоится 10 ноября в Белом доме. Сирия готовится присоединиться к возглавляемой Вашингтоном международной коалиции по борьбе с «Исламским государством».

По сообщениям сирийских СМИ, в минувшие выходные министерство внутренних дел страны начало широкомасштабную кампанию против ячеек ИГ, в ходе которой были задержаны более 70 подозреваемых. Представитель спецслужб отметил, что операция была проведена на основании данных разведки, согласно которым экстремисты планировали атаки против властей и представителей религиозных меньшинств.

6 ноября Reuters писал, что Соединенные Штаты могут разместить военных на авиабазе в Дамаске, чтобы способствовать заключению пакта о безопасности между Сирией и Израилем.

