Главная / Политика /

Суд освободил Саркози из-под стражи и передал его под судебный контроль

Апелляционный суд Парижа удовлетворил ходатайство об освобождении бывшего президента Франции Николя Саркози, сообщает BFMTV. Политик, находившийся с 21 октября в тюрьме Санте, будет помещен под судебный надзор.

Кроме того, Саркози нельзя будет контактировать с министром юстиции Жеральдом Дарманеном.

Ранее телеканал писал, что защита Саркози предлагала рассмотреть возможность перемещения под судебный надзор в качестве альтернативы тюремному заключению.

Саркози пожаловался на трудности после трех недель в тюрьме во Франции

Политика / Международные новости

Саркози в сентябре приговорили к пяти годам лишения свободы по делу о сговоре с целью финансирования его президентской кампании в 2007 г. ливийским правительством. Саркози заявлял, что стал жертвой мести и ненависти.

На заседании 10 ноября Саркози заявил, что «никогда не признается в том, чего не совершал». Он также отдал дань уважения сотрудникам тюрьмы, «которые проявили исключительную гуманность и сделали этот кошмар терпимым». Daily Mail писала, что в заключении Саркози терпел насмешки со стороны сокамерников.

