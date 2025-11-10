Саркози пожаловался на трудности после трех недель в тюрьме во Франции
Экс-президент Франции Николя Саркози заявил, что последние три недели в тюрьме оказались для него «очень тяжелыми», передает телеканал BFMTV.
«Я добросовестно отвечал на все [судебные] повестки. Я и представить себе не мог, что мне придется находиться в свои 70 лет в тюрьме. Это тяжело, очень тяжело», – сказал он.
Саркози заверил, что у него «никогда не было безумной идеи просить у [главы Ливии Муаммара] Каддафи какое-либо финансирование». Он заявил, что «никогда не признается в том, чего не совершал».
Саркози в сентябре приговорили к пяти годам лишения свободы по делу о сговоре с целью финансирования его президентской кампании в 2007 г. ливийским правительством. 21 октября Саркози прибыл в тюрьму Ла-Санте.
10 ноября суд в Париже рассматривает вопрос освобождения Саркози под судебный надзор. Для него могут установить запрет на контакты с обвиняемыми и свидетелями. Изначально ходатайство поступило от защиты, позже BFMTV сообщил, что это предложила и прокуратура.