Саркози пожаловался на трудности после трех недель в тюрьме во Франции

Ведомости

Экс-президент Франции Николя Саркози заявил, что последние три недели в тюрьме оказались для него «очень тяжелыми», передает телеканал BFMTV.

«Я добросовестно отвечал на все [судебные] повестки. Я и представить себе не мог, что мне придется находиться в свои 70 лет в тюрьме. Это тяжело, очень тяжело», – сказал он.

Саркози заверил, что у него «никогда не было безумной идеи просить у [главы Ливии Муаммара] Каддафи какое-либо финансирование». Он заявил, что «никогда не признается в том, чего не совершал».

Как экс-президента Франции Николя Саркози провожали в тюрьму
21 октября Николя Саркози, занимавший пост президента Франции в 2007–2012 гг., был доставлен в парижскую тюрьму Ла-Санте, где он начнет отбывать пятилетний срок. Утром бывший глава государства покинул дом в сопровождении жены, у выхода его встречала толпа сторонников.
1  / 7

21 октября Николя Саркози, занимавший пост президента Франции в 2007–2012 гг., был доставлен в парижскую тюрьму Ла-Санте, где он начнет отбывать пятилетний срок. Утром бывший глава государства покинул дом в сопровождении жены, у выхода его встречала толпа сторонников. / TERESA SUAREZ / EPA / TASS

Саркози в сентябре приговорили к пяти годам лишения свободы по делу о сговоре с целью финансирования его президентской кампании в 2007 г. ливийским правительством. 21 октября Саркози прибыл в тюрьму Ла-Санте.

10 ноября суд в Париже рассматривает вопрос освобождения Саркози под судебный надзор. Для него могут установить запрет на контакты с обвиняемыми и свидетелями. Изначально ходатайство поступило от защиты, позже BFMTV сообщил, что это предложила и прокуратура.

