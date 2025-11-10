Прокуратура во Франции предложила освободить Саркози под судебный контроль
Французская прокуратура предложила освободить экс-президента страны Николя Саркози од судебный надзор с запретом на контакты с различными обвиняемыми и свидетелями. Об этом передает BFMTV со ссылкой на генпрокуратуру.
Решение по ходатайству об освобождении могут принять уже сегодня, 10 ноября.
Телеканал отметил, что ранее защита Саркози предлагала рассмотреть возможность помещения под судебный надзор в качестве альтернативы тюремному заключению.
Саркози в сентябре приговорили к пяти годам лишения свободы по делу о сговоре с целью финансирования его президентской кампании в 2007 г. ливийским правительством. 21 октября Саркози прибыл в тюрьму Ла-Санте. Он заявлял, что стал жертвой мести и ненависти.
С него были сняты обвинения в пассивной коррупции, сокрытии хищений госресурсов и незаконном финансировании кампании.
На заседании 10 ноября Саркози заявил, что «никогда не признается в том, чего не совершал». Он также отдал дань уважения сотрудникам тюрьмы, «которые проявили исключительную гуманность и сделали этот кошмар терпимым». Daily Mail писала, что в заключении Саркози терпел насмешки со стороны сокамерников.