Суд обязал Коломойского и Боголюбова выплатить $3 млрд «Приватбанку»

В банке рассказали, что Коломойский и Боголюбов обращались в суд с просьбой предоставить разрешение на апелляцию, но ходатайства отклонили. Сумма должна быть выплачена до 24 ноября 2025 г., а в случае неуплаты будут начисляться проценты. При отказе «Приватбанк» будет добиваться принудительного взыскания.