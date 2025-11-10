Суд обязал Коломойского и Боголюбова выплатить $3 млрд «Приватбанку»
Высокий суд Англии обязал бывших владельцев украинского «Приватбанка», миллиардеров Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, выплатить банку более $3 млрд, сообщили на сайте организации.
Суд признал их виновными в мошенничестве. Ущерб, который должен быть уплачен «Приватбанку», определен в размере $1,8 млрд, процент – $1,2 млрд, а также авансовый платеж для покрытия расходов банка – $99,6 млн.
В банке рассказали, что Коломойский и Боголюбов обращались в суд с просьбой предоставить разрешение на апелляцию, но ходатайства отклонили. Сумма должна быть выплачена до 24 ноября 2025 г., а в случае неуплаты будут начисляться проценты. При отказе «Приватбанк» будет добиваться принудительного взыскания.
Коломойский находится в СИЗО с сентября 2023 г. Ему вменяют незаконный вывод более 500 млн гривен за границу в 2013–2020 гг. Дело квалифицируется по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Бизнесмен своей вины не признал, отказался вносить залог в размере 509 млн гривен ($13,7 млн), рассчитывая подать апелляцию.
Боголюбов, как писала «Украинская правда», сейчас находится в Вене. Он выехал с Украины при помощи поддельного паспорта.