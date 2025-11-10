Сара Вагенкнехт заявила об уходе с поста председателя партии BSW
Глава партии «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) Сара Вагенкнехт объявила, что уйдет со своего поста и не будет выдвигать свою кандидатуру на грядущем партийном съезде. Тем не менее, она планирует сохранить ведущую роль в партии, заняв должность главы комиссии по основным ценностям. Об этом сообщает Der Spiegel.
На роль главы BSW Вагенкнехт предложила бывшего депутата Бундестага, члена Европарламента Фабио де Мази. Ранее ему предлагали пост президента партии, но тогда он отказался от этой должности.
«Союз Сары Вагенкнехт» — левоконсервативная политическая партия Германии, созданная в 2023 г. бывшими членами «Левой партии». Партия скептически относится к «зеленой» политике и к поддержке Украины.
В июне Вагенкнехт раскритиковала канцлера Германии Фридриха Мерца за слова о том, что Израиль выполняет «грязную работу» вместо стран Запада на Ближнем Востоке. По ее мнению, Мерц все больше показывает свое истинное лицо и «нагло узаконивает агрессивную войну».