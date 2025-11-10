Сара Вагенкнехт заявила об уходе с поста председателя партии BSW

Глава партии «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) Сара Вагенкнехт объявила, что уйдет со своего поста и не будет выдвигать свою кандидатуру на грядущем партийном съезде. Тем не менее, она планирует сохранить ведущую роль в партии, заняв должность главы комиссии по основным ценностям. Об этом сообщает Der Spiegel.