Вагенкнехт раскритиковала Мерца за слова о «грязной работе» Израиля
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц все больше показывает свое истинное лицо и «нагло узаконивает агрессивную войну», заявила лидер германской партии «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт газете Berliner Zeitung. Так она прокомментировала слова главы ФРГ о том, что Израиль выполняет «грязную работу» вместо стран Запада на Ближнем Востоке.
«Его высказывание о "грязной работе" является беспрецедентным поступком и нагло узаконивает агрессивную войну, которая нарушает международное право и уже привела к сотням жертв среди мирного населения Ирана», – отметила Вагенкнехт.
Она предположила, что даже вступление в конфликт США не было бы проблемой для канцлера. Партийный лидер также подчеркнула, что Мерц не сказал ничего о деэскалации, а это разрывает связь «с немецкой традицией внешнеполитической сдержанности и умеренности». «Больше двойных стандартов быть не может!» – добавила Вагенкнехт, отметив, что масштабный конфликт на Ближнем Востоке ничего не стоит для Мерца.
18 июня представитель МИД РФ Мария Захарова написала в Telegram-канале, что слова Мерца стали самыми страшными из всех, что она могла себе представить. Она подчеркнула, что это слова потомка нацистов, чей дед называл улицы в честь Адольфа Гитлера и Йозефа Геббельса, а отец воевал против Красной армии.
17 июня в эфире телеканала ZDF Мерц выразил поддержку Израилю в его атаках на Иран. Он заявил, что страна делает «грязную работу за всех нас», а сам канцлер испытывает уважение к израильской армии и руководству за их действия в конфликте с Тегераном.