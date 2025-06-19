Вагенкнехт раскритиковала Мерца за слова о «грязной работе» Израиля

Она предположила, что даже вступление в конфликт США не было бы проблемой для канцлера. Партийный лидер также подчеркнула, что Мерц не сказал ничего о деэскалации, а это разрывает связь «с немецкой традицией внешнеполитической сдержанности и умеренности». «Больше двойных стандартов быть не может!» – добавила Вагенкнехт, отметив, что масштабный конфликт на Ближнем Востоке ничего не стоит для Мерца.