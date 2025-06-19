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Вагенкнехт раскритиковала Мерца за слова о «грязной работе» Израиля

Ведомости

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц все больше показывает свое истинное лицо и «нагло узаконивает агрессивную войну», заявила лидер германской партии «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт газете Berliner Zeitung. Так она прокомментировала слова главы ФРГ о том, что Израиль выполняет «грязную работу» вместо стран Запада на Ближнем Востоке.

«Его высказывание о "грязной работе" является беспрецедентным поступком и нагло узаконивает агрессивную войну, которая нарушает международное право и уже привела к сотням жертв среди мирного населения Ирана», – отметила Вагенкнехт.

Она предположила, что даже вступление в конфликт США не было бы проблемой для канцлера. Партийный лидер также подчеркнула, что Мерц не сказал ничего о деэскалации, а это разрывает связь «с немецкой традицией внешнеполитической сдержанности и умеренности». «Больше двойных стандартов быть не может!» – добавила Вагенкнехт, отметив, что масштабный конфликт на Ближнем Востоке ничего не стоит для Мерца.

18 июня представитель МИД РФ Мария Захарова написала в Telegram-канале, что слова Мерца стали самыми страшными из всех, что она могла себе представить. Она подчеркнула, что это слова потомка нацистов, чей дед называл улицы в честь Адольфа Гитлера и Йозефа Геббельса, а отец воевал против Красной армии.

17 июня в эфире телеканала ZDF Мерц выразил поддержку Израилю в его атаках на Иран. Он заявил, что страна делает «грязную работу за всех нас», а сам канцлер испытывает уважение к израильской армии и руководству за их действия в конфликте с Тегераном.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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