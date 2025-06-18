Захарова назвала страшными словам Мерца о конфликте Израиля и Ирана
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что Израиль делает «грязную работу за всех нас» самыми страшными из всех, что она могла себе представить. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.
Она подчеркнула, что это слова потомка нацистов, чей дед называл улицы в честь Адольфа Гитлера и Йозефа Геббельса, а отец воевал против Красной армии. В это связи она заявила, что Россия сейчас продолжает работу антифашистов.
17 июня в эфире телеканала ZDF Мерц поддержал удары Израиля против Ирана. Он также заявил, что испытывает уважение к израильским армии и руководству за их действия в конфликте с Тегераном.
Конфликт Ирана и Израиля обострился 13 июня. Тогда израильская армия нанесла удары по иранским ядерным объектам и убила ряд высокопоставленных иранских военных. В ответ Тегеран начал обстреливать Тель-Авив ракетами и беспилотниками.