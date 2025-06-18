Захарова назвала страшными словам Мерца о конфликте Израиля и Ирана

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что Израиль делает «грязную работу за всех нас» самыми страшными из всех, что она могла себе представить. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.