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Захарова назвала страшными словам Мерца о конфликте Израиля и Ирана

Ведомости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что Израиль делает «грязную работу за всех нас» самыми страшными из всех, что она могла себе представить. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что это слова потомка нацистов, чей дед называл улицы в честь Адольфа Гитлера и Йозефа Геббельса, а отец воевал против Красной армии. В это связи она заявила, что Россия сейчас продолжает работу антифашистов.

17 июня в эфире телеканала ZDF Мерц поддержал удары Израиля против Ирана. Он также заявил, что испытывает уважение к израильским армии и руководству за их действия в конфликте с Тегераном.

Конфликт Ирана и Израиля обострился 13 июня. Тогда израильская армия нанесла удары по иранским ядерным объектам и убила ряд высокопоставленных иранских военных. В ответ Тегеран начал обстреливать Тель-Авив ракетами и беспилотниками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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