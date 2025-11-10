Николя Саркози покинул тюрьму
Машина бывшего президента Франции Николя Саркози, которого поместят под судебный надзор, покинула тюрьму Санте в 14-м округе Парижа. Его сопровождали полицейские на мотоциклах. Об этом сообщает BFMTV.
По данным телеканала, Саркози уже прибыл к себе домой.
Апелляционный суд Парижа удовлетворил ходатайство об освобождении Саркози 10 ноября. Он будет помещен под судебный надзор, а также ему нельзя будет контактировать с министром юстиции Франции Жеральдом Дарманеном.
Саркози в сентябре приговорили к пяти годам лишения свободы по делу о сговоре с целью финансирования его президентской кампании в 2007 г. ливийским правительством. Саркози заявлял, что стал жертвой мести и ненависти.
На заседании 10 ноября Саркози заявил, что «никогда не признается в том, чего не совершал». Он также отдал дань уважения сотрудникам тюрьмы, «которые проявили исключительную гуманность и сделали этот кошмар терпимым». Daily Mail писала, что в заключении Саркози терпел насмешки со стороны сокамерников.