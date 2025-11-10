Шойгу анонсировал первый международный форум по безопасности в РФ
В 2026 г. в Москве пройдет первый международный форум по безопасности, рассказал секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на консультациях с советником президента Египта по национальной безопасности Файзой эль-Нагой.
Форум пройдет под эгидой СБ России. По словам Шойгу, это будет масштабное мероприятие.
Об отношениях России и Египта Шойгу сказал, что Москва удовлетворена тесным взаимодействием с Каиром.
«В текущих условиях важно развивать сотрудничество в сфере безопасности не только в двустороннем, но и в многостороннем формате», – сказал он (цитата по ТАСС).
9 ноября Шойгу во главе межведомственной делегации прибыл в Каир для серии переговоров с руководством Египта. В рамках визита запланированы встречи Шойгу с египетским президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси, а также с главой МИД Египта Самехом Шукри и министром обороны Ахмедом Сакром.