Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Шойгу анонсировал первый международный форум по безопасности в РФ

Ведомости

В 2026 г. в Москве пройдет первый международный форум по безопасности, рассказал секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на консультациях с советником президента Египта по национальной безопасности Файзой эль-Нагой.

Форум пройдет под эгидой СБ России. По словам Шойгу, это будет масштабное мероприятие.

Об отношениях России и Египта Шойгу сказал, что Москва удовлетворена тесным взаимодействием с Каиром.

«В текущих условиях важно развивать сотрудничество в сфере безопасности не только в двустороннем, но и в многостороннем формате», – сказал он (цитата по ТАСС).

9 ноября Шойгу во главе межведомственной делегации прибыл в Каир для серии переговоров с руководством Египта. В рамках визита запланированы встречи Шойгу с египетским президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси, а также с главой МИД Египта Самехом Шукри и министром обороны Ахмедом Сакром.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь