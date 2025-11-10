Захарова призвала узнать, кто разрешал трансгендерам участвовать в Олимпиаде
Нужно расследовать вопрос о том, кто из сотрудников Международного олимпийского комитета (МОК) допустил участие трансгендеров (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ) в прошлых Олимпийских играх, заявила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Надо делать следующий шаг и проводить разбирательство, как и кто в МОК им разрешал это делать на прошлой Олимпиаде», – сказала она.
10 ноября газета The Times сообщила, что МОК намерен запретить участие трансгендерных женщин в женских соревнованиях на Олимпийских играх. При этом издание отмечало, что финальное решение должно быть принято в начале 2026 г., когда будет завершен научный анализ. Он может подтвердить наличие у спортсменов, рожденных мужчинами, постоянных физических преимуществ.