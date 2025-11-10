МОК запретит трансгендерам участвовать в женских соревнованиях

Организация направила CNN письмо, в котором объяснила, что «обязана соответствовать федеральным ожиданиям» и в том числе следить за безопасностью спортсменов, справедливостью соревнований. Телеканал также обратил внимание на то, что на сайте комитета появилась строчка о том, чтобы посетители ознакомились с новой политикой безопасности спортсменов с 21 июля 2025 г.