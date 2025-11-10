МОК запретит трансгендерам участвовать в женских соревнованиях
Международный олимпийский комитет (МОК) намерен запретить участие трансгендерных женщин (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ) в женских соревнованиях на Олимпийских играх, сообщает The Times. По данным издания, официальное решение будет принято в начале 2026 г. после завершения научного анализа, подтвердившего наличие у спортсменов, рожденных мужчинами, постоянных физических преимуществ.
До сих пор трансгендерные женщины могли участвовать в соревнованиях при условии снижения уровня тестостерона, однако новая политика МОК под руководством президента Кирсти Ковентри предполагает введение общего запрета для защиты женской категории.
Как отмечает The Times, медицинский и научный директор МОК Джейн Торнтон представила членам комитета результаты исследования, согласно которым физические различия, сформированные мужским половым развитием, сохраняются даже после гормональной терапии.
Ожидается, что новая политика будет официально представлена во время сессии МОК на зимней Олимпиаде в Милане и Кортине-д’Ампеццо в феврале 2026 г.
Некоторые федерации, включая легкоатлетическую и плавательную, уже запретили участие спортсменок, прошедших мужское половое созревание, в женской категории. Однако другие виды спорта, такие как футбол, пока не приняли аналогичных ограничений.
23 июля Олимпийский и Паралимпийский комитет США (USOPC) запретил трансгендерам участие в соревнованиях по женским видам спорта.
Организация направила CNN письмо, в котором объяснила, что «обязана соответствовать федеральным ожиданиям» и в том числе следить за безопасностью спортсменов, справедливостью соревнований. Телеканал также обратил внимание на то, что на сайте комитета появилась строчка о том, чтобы посетители ознакомились с новой политикой безопасности спортсменов с 21 июля 2025 г.