Трамп рекомендовал премии в $10 000 для работающих авиадиспетчеров в США

Ведомости

Все авиадиспетчеры в США должны сейчас же приступить к работе, заявил президент страны Дональд Трамп, добавив, что недоволен теми, кто «жалуется и берет отпуск». Он пригрозил им санкциями за то, что они участвуют в «шатдауне демократов».

«Все авиадиспетчеры должны вернуться к работе сейчас! Любой, кто этого не сделает, будет существенно «пристыкован», – написал американский лидер.

Тех, кто не покинул свои рабочие места, президент назвал «великими патриотами» и рекомендовал выплатить им премии в размере $10 000 каждому за службу Соединенным Штатам.

Еще в октябре CBS News со ссылкой на данные Федерального управления гражданской авиации (FAA) и сервиса FlightAware сообщал, что в американских аэропортах происходят задержки и отмены рейсов в связи с нехваткой авиадиспетчеров, которая возникла на фоне шатдауна. Тогда телеканал объяснил, что при малом количестве диспетчеров FAA сокращает количество взлетов и посадок, чтобы не перегружать дежурный персонал и обеспечить безопасность системы.

