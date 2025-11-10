Трамп рекомендовал премии в $10 000 для работающих авиадиспетчеров в США

Еще в октябре CBS News со ссылкой на данные Федерального управления гражданской авиации (FAA) и сервиса FlightAware сообщал, что в американских аэропортах происходят задержки и отмены рейсов в связи с нехваткой авиадиспетчеров, которая возникла на фоне шатдауна. Тогда телеканал объяснил, что при малом количестве диспетчеров FAA сокращает количество взлетов и посадок, чтобы не перегружать дежурный персонал и обеспечить безопасность системы.