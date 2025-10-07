Шатдаун в США привел к нехватке авиадиспетчеров и задержке рейсов
Задержки и отмены рейсов в некоторых аэропортах США происходят в связи с нехваткой авиадиспетчеров, которая возникла на фоне шатдауна. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на данные Федерального управления гражданской авиации (FAA) и сервиса FlightAware.
По данным телеканала, с задержками рейсов столкнулись воздушные гавани в таких городах, как Денвер, Ньюарк, Нью-Джерси и Бербанк в штате Калифорния.
Как поясняет CBS News, когда возникает нехватка авиадиспетчеров, FAA сокращает количество взлетов и посадок, чтобы не перегружать дежурный персонал и обеспечить безопасность системы.
6 октября в США задержали в общей сложности почти 6000 рейсов, в том числе 42% рейсов, вылетающих из международного аэропорта О’Хара в Чикаго, и 23% рейсов, вылетающих из международного аэропорта Бербанк в Голливуде, следует из данных FlightAware.
1 октября в США впервые с 2019 г. наступил шатдаун – федеральное правительство прекратило работу после того, как конгресс не смог утвердить ни годовой бюджет, ни временное финансирование на фоне разногласий между республиканцами и демократами.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 3 октября говорила, что в связи с закрытием американского правительства более 13 000 авиадиспетчеров работают без зарплаты.