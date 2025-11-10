Медведев обсудил обеспечение безопасности в Северо-Западном федеральном округе

12 сентября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что свыше 30 БПЛА были уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО) в небе над регионом. Фрагменты беспилотников упали во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино, а также вне населенных пунктов в Ломоносовском районе. Обошлось без пострадавших.