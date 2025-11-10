Медведев обсудил обеспечение безопасности в Северо-Западном федеральном округе
В ходе поездки в Северо-Западный федеральный округ (СЗФО) зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел совещание, посвященное обеспечению безопасности в округе. Об этом ТАСС сообщил секретариат ведомства.
В состав округа входят 11 субъектов РФ. Среди них Республики Карелия и Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская область и Псковская области, Ненецкий автономный округ, а также город Санкт-Петербург.
12 сентября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что свыше 30 БПЛА были уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО) в небе над регионом. Фрагменты беспилотников упали во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино, а также вне населенных пунктов в Ломоносовском районе. Обошлось без пострадавших.