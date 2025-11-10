В США началась встреча Трампа и лидера Сирии
В Вашингтоне началась встреча президента США Дональда Трампа и временного лидера Сирии Ахмеда аш-Шараа, передает Reuters.
Приезд аш-Шараа прошел «без помпы», указывает агентство. Сирийский лидер вошел через боковой вход, невидимый для репортеров и фотографов, а не через главный вход Западного крыла, где установлены камеры.
Reuters писало, что Соединенные Штаты готовятся установить военное присутствие на авиабазе в Дамаске. «База будет способствовать заключению пакта о безопасности, в заключении которого Вашингтон выступает посредником между Сирией и Израилем», – сообщало агентство со ссылкой на шесть источников.
Шаг станет признаком «стратегической переориентации Сирии на США» после падения в прошлом году режима союзника Ирана Башара Асада, сообщало агентство. Вместе с тем МИД Сирии позже опроверг информацию о том, что США планируют направить военных в Дамаск.
1 ноября в Белом доме сообщили, что аш-Шараа посетит Вашингтон. Это стало вторым визитом нового лидера Сирии в США после его выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке в сентябре. 8 ноября Вашингтон исключил аш-Шараа и министра внутренних дел Анаса Хаттаба из санкционного списка.