Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В США началась встреча Трампа и лидера Сирии

Ведомости

В Вашингтоне началась встреча президента США Дональда Трампа и временного лидера Сирии Ахмеда аш-Шараа, передает Reuters.

Приезд аш-Шараа прошел «без помпы», указывает агентство. Сирийский лидер вошел через боковой вход, невидимый для репортеров и фотографов, а не через главный вход Западного крыла, где установлены камеры.

Reuters писало, что Соединенные Штаты готовятся установить военное присутствие на авиабазе в Дамаске. «База будет способствовать заключению пакта о безопасности, в заключении которого Вашингтон выступает посредником между Сирией и Израилем», – сообщало агентство со ссылкой на шесть источников.

Шаг станет признаком «стратегической переориентации Сирии на США» после падения в прошлом году режима союзника Ирана Башара Асада, сообщало агентство. Вместе с тем МИД Сирии позже опроверг информацию о том, что США планируют направить военных в Дамаск.

1 ноября в Белом доме сообщили, что аш-Шараа посетит Вашингтон. Это стало вторым визитом нового лидера Сирии в США после его выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке в сентябре. 8 ноября Вашингтон исключил аш-Шараа и министра внутренних дел Анаса Хаттаба из санкционного списка.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её