Силы ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над регионами РФ
Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 12:00 до 20:00 мск уничтожили семь украинских беспилотников над регионами РФ. Об этом сообщил Telegram-канал Минобороны.
Пять БПЛА ликвидировали над территорией Брянской области. Кроме того, по одному силы ПВО сбили над Курской областью и Республикой Крым.
В ночь на 10 ноября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 71 украинский БПЛА над регионами России. Больше всего беспилотников было сбито в Брянской области – 29 единиц. На Курскую область пришлось семь сбитых БПЛА, на Липецкую и Смоленскую – по пять. По четыре воздушных цели были поражены в Орловской, Тверской и Самарской областях. Три БПЛА было ликвидировано в Крыму, по одному – в Калужской, Ростовской и Тульской областях. Семь беспилотников российские военные сбили над Черным морем.
В течение ночи Росавиация вводила ограничения в аэропортах Калуги («Грабцево»), Волгограда, Тамбова («Донское»), Саратова («Гагарин»), Пензы. Ранним утром меру устанавливали в аэропортах Самары («Курумоч») и Уфы. На момент публикации материала ограничения продолжают действовать в аэропорту Самары.