Силы ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над регионами РФ

В ночь на 10 ноября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 71 украинский БПЛА над регионами России. Больше всего беспилотников было сбито в Брянской области – 29 единиц. На Курскую область пришлось семь сбитых БПЛА, на Липецкую и Смоленскую – по пять. По четыре воздушных цели были поражены в Орловской, Тверской и Самарской областях. Три БПЛА было ликвидировано в Крыму, по одному – в Калужской, Ростовской и Тульской областях. Семь беспилотников российские военные сбили над Черным морем.