Трамп заявил о прекращении финансирования Киева

Трамп заявил о прекращении финансирования КиеваПо его словам, США теперь получают деньги за поставки вооружения через НАТО
Вашингтон больше не финансирует Киев, а получает деньги за поставки вооружения через НАТО. Об этом президент США Дональд Трамп заявил прессе, говоря об украинском кризисе.
«Мы больше не тратим деньги. Теперь нам платят через НАТО», – сказал глава Белого дома (цитата по «РИА Новости»).
В конце апреля Трамп заявил, что предыдущая администрация США направляла Украине сотни миллиардов долларов без должного планирования и контроля, по его словам, средства будто бы просто выкидывались. «Когда я пришел сюда, сколько денег мы уже отдали Украине? Реальная цифра – около $350 млрд. Это немыслимо», – говорил он. По его словам, хотя для Европы ситуация на Украине намного важнее, чем для США в силу ее расположения, она выделила на поддержку Киева только $100 млрд.