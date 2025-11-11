Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп заявил о прекращении финансирования Киева

По его словам, США теперь получают деньги за поставки вооружения через НАТО
Ведомости

Вашингтон больше не финансирует Киев, а получает деньги за поставки вооружения через НАТО. Об этом президент США Дональд Трамп заявил прессе, говоря об украинском кризисе.

«Мы больше не тратим деньги. Теперь нам платят через НАТО», – сказал глава Белого дома (цитата по «РИА Новости»).

В конце апреля Трамп заявил, что предыдущая администрация США направляла Украине сотни миллиардов долларов без должного планирования и контроля, по его словам, средства будто бы просто выкидывались. «Когда я пришел сюда, сколько денег мы уже отдали Украине? Реальная цифра – около $350 млрд. Это немыслимо», – говорил он. По его словам, хотя для Европы ситуация на Украине намного важнее, чем для США в силу ее расположения, она выделила на поддержку Киева только $100 млрд.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь