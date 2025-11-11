Трамп заявил о прекращении финансирования Киева

В конце апреля Трамп заявил, что предыдущая администрация США направляла Украине сотни миллиардов долларов без должного планирования и контроля, по его словам, средства будто бы просто выкидывались. «Когда я пришел сюда, сколько денег мы уже отдали Украине? Реальная цифра – около $350 млрд. Это немыслимо», – говорил он. По его словам, хотя для Европы ситуация на Украине намного важнее, чем для США в силу ее расположения, она выделила на поддержку Киева только $100 млрд.