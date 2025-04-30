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Трамп: США при выделении помощи Украине «выбросили» сотни миллиардов долларов

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что предыдущая администрация направляла Украине сотни миллиардов долларов без должного планирования и контроля, будто бы средства просто выкидывались.

«Когда я пришел сюда, сколько денег мы уже отдали Украине? Реальная цифра – около $350 млрд. Это немыслимо», – сказал Трамп во время встречи кабинета министров. – Мы просто лили деньги, а они были без защиты. Клали их в банки, и любой мог их оттуда забрать».

Трамп отметил, что хотя для Европы ситуация на Украине куда важнее, чем для США в силу ее расположения, она выделила на поддержку Киева только $100 млрд.

«Это огромные деньги и серьезная жертва с их стороны, но это все равно намного меньше, чем дали мы. Причем их деньги были полностью защищены – банковскими депозитами, в основном российскими. Они дали $100 млрд с гарантиями, а мы разбрасывали деньги, как будто в окно выкидывали», – сказал американский президент.

Трамп также еще раз подчеркнул, что украинский конфликт – это «война [Джо] Байдена», а не его. «Это все устроил Байден, это его война, не моя. Я пытаюсь из нее выйти», – сказал он.

29 апреля советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц в интервью Fox News заявил, что Украина была и остается одной из самых коррумпированных стран в мире. Нужно внимательно следить, куда Киев тратит переданные США миллиарды долларов, заявил Уолтц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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