Трамп: США при выделении помощи Украине «выбросили» сотни миллиардов долларов
Президент США Дональд Трамп заявил, что предыдущая администрация направляла Украине сотни миллиардов долларов без должного планирования и контроля, будто бы средства просто выкидывались.
«Когда я пришел сюда, сколько денег мы уже отдали Украине? Реальная цифра – около $350 млрд. Это немыслимо», – сказал Трамп во время встречи кабинета министров. – Мы просто лили деньги, а они были без защиты. Клали их в банки, и любой мог их оттуда забрать».
Трамп отметил, что хотя для Европы ситуация на Украине куда важнее, чем для США в силу ее расположения, она выделила на поддержку Киева только $100 млрд.
«Это огромные деньги и серьезная жертва с их стороны, но это все равно намного меньше, чем дали мы. Причем их деньги были полностью защищены – банковскими депозитами, в основном российскими. Они дали $100 млрд с гарантиями, а мы разбрасывали деньги, как будто в окно выкидывали», – сказал американский президент.
Трамп также еще раз подчеркнул, что украинский конфликт – это «война [Джо] Байдена», а не его. «Это все устроил Байден, это его война, не моя. Я пытаюсь из нее выйти», – сказал он.
29 апреля советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц в интервью Fox News заявил, что Украина была и остается одной из самых коррумпированных стран в мире. Нужно внимательно следить, куда Киев тратит переданные США миллиарды долларов, заявил Уолтц.