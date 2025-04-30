Трамп: США при выделении помощи Украине «выбросили» сотни миллиардов долларов

«Когда я пришел сюда, сколько денег мы уже отдали Украине? Реальная цифра – около $350 млрд. Это немыслимо», – сказал Трамп во время встречи кабинета министров. – Мы просто лили деньги, а они были без защиты. Клали их в банки, и любой мог их оттуда забрать».