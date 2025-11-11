Белый дом анонсировал заявление Трампа в День ветеранов США
Президент США Дональд Трамп посетит Арлингтонское мемориальное кладбище, где выступит с речью в честь Дня ветеранов. Об этом сообщили в Белом доме.
Выступление планируется на 11:00 по местному времени (19:00 мск).
Согласно опубликованной речи на сайте Белого дома, Трамп напомнил о подписании указа о строительстве национального центра воинов, который к 2028 г. сможет принять до 6000 бездомных ветеранов. Также он упомянул «большой красивый законопроект», который снижает и отменяет налоги на социальное обеспечение для большинства пенсионеров, что «частично облегчает ветеранам финансовую нагрузку».
День ветеранов отмечают в США 11 ноября. Изначально праздник был посвящен ветеранам Первой мировой войны, но с середины XX в. он посвящался всем ветеранам боевых действий.
25 апреля на Арлингтонском кладбище в США прошла церемония возложения венков к мемориалу «Дух Эльбы» в честь 80-й годовщины встречи советских и американских войск в 1945 г. Мероприятие провели впервые с 2021 г. Тогда российскую делегацию на торжественном мероприятии возглавил посол РФ Александр Дарчиев, со стороны США были два представителя госдепа, а также Ассоциации ветеранов США и России.