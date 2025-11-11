Белый дом анонсировал заявление Трампа в День ветеранов США

25 апреля на Арлингтонском кладбище в США прошла церемония возложения венков к мемориалу «Дух Эльбы» в честь 80-й годовщины встречи советских и американских войск в 1945 г. Мероприятие провели впервые с 2021 г. Тогда российскую делегацию на торжественном мероприятии возглавил посол РФ Александр Дарчиев, со стороны США были два представителя госдепа, а также Ассоциации ветеранов США и России.