Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

AP: хуситы прекратили атаки на Израиль и суда в Красном море

Ведомости

Йеменские хуситы (движение «Ансар Аллах») подали сигнал о прекращении нападений на Израиль и судоходство в Красном море из-за перемирия в секторе Газа, пишет Associated Press.

Они направили письмо от начальника штаба движения генерал-майора Юсуфа Хасана аль-Мадани бригадам «Кассам» группировки «Хамас». В нем указано, что хуситы внимательно следят за развитием событий в секторе.

«Если противник возобновит агрессию против Газы, мы вернемся к нашим военным операциям в глубине сионистского образования и восстановим запрет на судоходство Израиля в Красном и Аравийском морях», – говорится в письме.

Агентство пишет, что хуситы при этом официально не прекратили свою кампанию в регионе. Израильская сторона пока не комментировала ситуацию.

10 октября вступило в силу соглашение о прекращении огня между израильскими и палестинскими силами в секторе Газа. Вечером накануне глава палестинской группировки «Хамас» в анклаве Халиль аль-Хайи объявил об окончании войны в Газе. Он говорил, что «Хамас» получил гарантии от союзников и администрации президента США.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её