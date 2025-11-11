AP: хуситы прекратили атаки на Израиль и суда в Красном море

10 октября вступило в силу соглашение о прекращении огня между израильскими и палестинскими силами в секторе Газа. Вечером накануне глава палестинской группировки «Хамас» в анклаве Халиль аль-Хайи объявил об окончании войны в Газе. Он говорил, что «Хамас» получил гарантии от союзников и администрации президента США.