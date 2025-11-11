AP: хуситы прекратили атаки на Израиль и суда в Красном море
Йеменские хуситы (движение «Ансар Аллах») подали сигнал о прекращении нападений на Израиль и судоходство в Красном море из-за перемирия в секторе Газа, пишет Associated Press.
Они направили письмо от начальника штаба движения генерал-майора Юсуфа Хасана аль-Мадани бригадам «Кассам» группировки «Хамас». В нем указано, что хуситы внимательно следят за развитием событий в секторе.
«Если противник возобновит агрессию против Газы, мы вернемся к нашим военным операциям в глубине сионистского образования и восстановим запрет на судоходство Израиля в Красном и Аравийском морях», – говорится в письме.
Агентство пишет, что хуситы при этом официально не прекратили свою кампанию в регионе. Израильская сторона пока не комментировала ситуацию.
10 октября вступило в силу соглашение о прекращении огня между израильскими и палестинскими силами в секторе Газа. Вечером накануне глава палестинской группировки «Хамас» в анклаве Халиль аль-Хайи объявил об окончании войны в Газе. Он говорил, что «Хамас» получил гарантии от союзников и администрации президента США.