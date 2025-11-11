В Иране заявили о намерении достичь соглашения по ядерной программе
Иран все еще намерен заключить мирное соглашение о преодолении разногласий вокруг своей ядерной программы, заявил замминистра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде в ходе выступления на политической конференции Abu Dhabi Strategic Debate.
«Причина, по которой Иран не вышел из Договора о нераспространении ядерного оружия после этой агрессии, заключалась именно в том, что мы намерены достичь мирного ядерного соглашения», – сказал он, комментируя удары Израиля и США по ядерным объектам Тегерана (цитата по ТАСС).
Он отметил, что гражданская ядерная программа Исламской Республики стала для нее «вопросом гордости» и руководство страны будет продолжать ее развитие. Хатибзаде добавил, что Иран готов привести миру доказательства того, что не стремится получить ядерное оружие.
11 ноября The New York Times (NYT) со ссылкой на региональных чиновников и аналитиков писала, что новый вооруженный конфликт между Израилем и Ираном «практически неизбежен». Газета отметила, что Исламская Республика предположительно продолжает работу над новым объектом по обогащению урана, известным как Пикакс-Маунтин. По данным NYT, страна отказалась предоставить международным инспекторам доступ к этому и другим свои объектам.