Аксенов доложил Путину о развитии экономики и социальной сферы Крыма
Президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Они обсудили реализацию федеральной целевой программы и национальных проектов. Об этом сообщает Кремль.
Аксенов доложил об устойчивом росте экономики Крыма, несмотря на внешнее давление. По его словам, налоговые и неналоговые доходы регионального бюджета демонстрируют положительную динамику по сравнению с прошлым годом. Основными драйверами развития остаются федеральная целевая программа и национальные проекты.
В настоящее время в Крыму реализуется 12 национальных и 42 региональных проекта. В их рамках ведется строительство и капитальный ремонт около двух сотен крупных объектов социальной сферы. Особое внимание уделяется системе здравоохранения, образования и жилищно-коммунального хозяйства.
Значительные усилия направлены на решение проблемы переработки отходов. В Крыму планируется построить три экотехнопарка общей мощностью 860 000 т. Финансирование этих объектов полностью осуществляется из федерального бюджета. Первый из них будет введен в эксплуатацию уже в 2025 г.
По федеральной целевой программе на этот год выделено 68 млрд руб. На эти средства планируется ввести 36 объектов, включая три новые школы в Евпатории, Феодосии и Симферопольском районе. Также ведется строительство четырех детских садов и объектов берегоукрепления.
Глава Крыма сообщил о рекордных показателях курортного сезона. Полуостров уже посетили 6 млн туристов, что на 16% больше, чем в прошлом году. Поступления в консолидированный бюджет от туристической отрасли превысили прошлогодние показатели на более чем 2 млрд руб.
Аксенов добавил, что экономический рост способствует развитию малого и среднего предпринимательства. В настоящее время в республике зарегистрировано 284 000 субъектов МСП, тогда как в 2016 г. их было всего 82. Значительную роль в этом играет режим свободной экономической зоны, который привлек инвестиции на сумму свыше 280 млрд руб
В заключение глава республики заявил о готовности решать имеющиеся проблемы и двигаться вперед. Путин положительно оценил доклад и выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии Крыма. Стороны договорились дополнительно обсудить ряд острых вопросов в рабочем порядке.
Встречу Путина и Аксенова анонсировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга 11 ноября. Он говорил, что последний выступит с докладом.