Аксенов доложил Путину о развитии экономики и социальной сферы Крыма

Аксенов добавил, что экономический рост способствует развитию малого и среднего предпринимательства. В настоящее время в республике зарегистрировано 284 000 субъектов МСП, тогда как в 2016 г. их было всего 82. Значительную роль в этом играет режим свободной экономической зоны, который привлек инвестиции на сумму свыше 280 млрд руб