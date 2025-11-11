Газета
Главная / Политика /

Лавров раскрыл, что содержал переданный США меморандум по Украине

Документ был отправлен за несколько дней до разговора Путина и Трампа
Ведомости

В публикации газеты Financial Times содержится много недостоверной информации, в том числе о меморандуме РФ по Украине. Москва направила документ Вашингтону non-paper за несколько дней до переговоров российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, а не после него, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Меморандум, о котором упоминают журналисты Financial Times, – non paper. Это неофициальный набросок, который был направлен нашим коллегам не после разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом, а за несколько дней до этого разговора», – сказал министр.

Как пояснил министр, целью меморандума было напомнить о достигнутых в Анкоридже договоренностях. «Ничего, кроме того, что обсуждалось в Анкоридже и не вызвало отторжения у американских собеседников, в этом неофициальном документе не содержалось», – подчеркнул Лавров.

В октябре Путин и Трамп провели телефонный разговор. После него помощник российского лидера сообщил, что стороны договорились о встрече. Затем Трамп отменил планируемые в Будапеште переговоры с Путиным. 11 ноября пресс-секретарь президента РФ отметил, что новых запросов на диалог глав государств после заявлений о ядерных испытаниях не поступало.

