Лавров раскрыл, что содержал переданный США меморандум по Украине

В публикации газеты Financial Times содержится много недостоверной информации, в том числе о меморандуме РФ по Украине. Москва направила документ Вашингтону non-paper за несколько дней до переговоров российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, а не после него, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.