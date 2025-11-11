Газета
Главная / Политика /

Песков: новых запросов на разговор Путина и Трампа не было

Ведомости

Запросов на разговор президентов РФ и США после поручения Владимира Путина по ядерным испытаниям не поступало. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Не было запросов на разговоры. Еще раз повторяю: при необходимости есть возможность организовывать такие разговоры максимально оперативно, но пока их не было», – сказал он.

Работа по указаниям Путина продолжается, «никаких объяснений» со стороны американской стороны на счет испытаний не поступало.

Какие «ядерные испытания» США вдруг задумал провести Трамп и почему

Политика / Международные новости

5 ноября Путин в ходе заседания с членами Совета безопасности РФ поручил изучить и вопрос о потенциальном возобновлении испытаний США ядерного оружия, которые анонсировал американский лидер Дональд Трамп. МИД, Минобороны и спецслужбы получили указание также подготовить предложения по ядерным испытаниям.

Решение было принято после того, как Трамп в октябре поручил Пентагону начать «испытания» ядерного оружия «на равной основе» с другими государствами. Песков уточнял, что Путин не давал поручений приступить к подготовке ядерных испытаний, а поручил лишь проработать вопрос о целесообразности их начала.

8 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва пока не получила от Вашингтона по дипломатическим каналам разъяснения слов президента США о возобновлении ядерных испытаний.

