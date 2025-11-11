Песков: новых запросов на разговор Путина и Трампа не было

Решение было принято после того, как Трамп в октябре поручил Пентагону начать «испытания» ядерного оружия «на равной основе» с другими государствами. Песков уточнял, что Путин не давал поручений приступить к подготовке ядерных испытаний, а поручил лишь проработать вопрос о целесообразности их начала.