В Белоруссии следят за движением грузов в Калининград и угрозами Литвы

26 октября президент Литвы Гитанас Науседа предложил ввести запрет и объяснил это якобы существующей «угрозой контрабанды». По его словам, инциденты и сбои в работе аэропортов можно оценить как «гибридную атаку» на страну, на что «необходимо реагировать как симметричными, так и асимметричными способами».