В Белоруссии следят за движением грузов в Калининград и угрозами Литвы

Ведомости

Белоруссия продолжает внимательно следить за движением грузов РФ в Калининград, а также угрозами Литвы в этой области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря белорусского президента Наталью Эйсмонт.

«И кроме того, <...> хочу напомнить, что мы две страны, входящие в Союзное государство, должна заметить, что мы внимательнейшим образом отслеживаем прохождение грузов России на Калининград. Контролируем и отслеживаем», – сказала она.

29 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва считает возможный запрет Литвы на транзит в Калининградскую область провокационным шагом. РФ надеется, что Вильнюс не пойдет на такие решения. Дипломат подчеркнула, что Россия в любом случае сможет обеспечить потребности Калининградской области, в том числе в ситуации с ограничениями.

26 октября президент Литвы Гитанас Науседа предложил ввести запрет и объяснил это якобы существующей «угрозой контрабанды». По его словам, инциденты и сбои в работе аэропортов можно оценить как «гибридную атаку» на страну, на что «необходимо реагировать как симметричными, так и асимметричными способами».

