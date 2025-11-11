Лавров: демилитаризация и денацификация Украины – условия для урегулирования

Лавров напомнил, что эти условия озвучивал сам президент РФ Владимир Путин в июне 2024 г. Тогда среди них были названы: вывод украинских войск из новых регионов и признание их частью РФ на уровне международных договоров, отказ Киева от намерений вступить в НАТО, а также демилитаризация и денацификация Украины.