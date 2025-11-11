Газета
Лавров: демилитаризация и денацификация Украины – условия для урегулирования

Демилитаризация и денацификация Украины являются непременными условиями урегулирования конфликта, напомнил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российским СМИ.

«Есть Нюрнбергский процесс, есть его результаты, которые являются частью Устава ОНН, частью фундамента международной системы», – подчеркнул министр, добавив, что их придумала не Россия.

Лавров напомнил, что эти условия озвучивал сам президент РФ Владимир Путин в июне 2024 г. Тогда среди них были названы: вывод украинских войск из новых регионов и признание их частью РФ на уровне международных договоров, отказ Киева от намерений вступить в НАТО, а также демилитаризация и денацификация Украины.

10 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинское общество устало от конфликта с Россией. Так он отреагировал на результат опроса, проведенного Институтом социологии НАН Украины. Исследование показало, что число поддерживающих окончание конфликта выросло до 16%.

