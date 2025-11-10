Песков предрек рост доли украинцев, согласных окончить конфликт на условиях РФ
Украинское общество устало от конфликта с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что количество украинцев, поддерживающих окончание конфликта на условиях России, будет только расти.
Так Песков отреагировал на результат опроса, проведенного Институтом социологии НАН Украины. Он показал, что число поддерживающих окончание конфликта выросло до 16%. «Мы не знаем, насколько можно доверять этим опросам на Украине. Там, естественно, и общество достаточно запуганное, но однозначно, что, конечно, есть усталость от войны», – сказал Песков.
Условия России Путин озвучивал в июне 2024 г. Тогда среди них были названы: вывод украинских войск из новых регионов и признание их частью РФ на уровне международных договоров, отказ Киева от намерений вступить в НАТО, а также демилитаризация и денацификация Украины. В августе Путин подтвердил, что эти условия остаются актуальными.