Песков предрек рост доли украинцев, согласных окончить конфликт на условиях РФ

Так Песков отреагировал на результат опроса, проведенного Институтом социологии НАН Украины. Он показал, что число поддерживающих окончание конфликта выросло до 16%. «Мы не знаем, насколько можно доверять этим опросам на Украине. Там, естественно, и общество достаточно запуганное, но однозначно, что, конечно, есть усталость от войны», – сказал Песков.