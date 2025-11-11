Трамп признался, что наблюдал за торжествами ко Дню Победы в России
Президент США Дональд Трамп заявил, что теперь 11 ноября, помимо Дня ветеранов, в Соединенных Штатах будет отмечаться как «День Победы в Первой мировой войне». Об этом он сообщил во время речи на церемонии на Арлингтонском национальном кладбище, передает The New York Post.
Трамп отметил, что США заслуживают собственного «Дня Победы» в честь победы над Германией 11 ноября 1918 г. По его словам, идея возникла после того, как он увидел, как другие страны, включая Россию, ежегодно празднуют свои военные победы.
«Я видел, как Франция праздновала День Победы, а мы – нет. Я наблюдал за Великобританией, я наблюдал за Россией. Они праздновали День Победы, и я сказал: "У нас тоже должен быть День Победы"», – заявил Трамп.
Президент подчеркнул, что отныне США будут отмечать Дни Побед в обеих мировых войнах. «Мы могли бы отмечать и другие войны, но начнем с этих двух. Может быть, когда-нибудь кто-нибудь добавит еще пару, потому что мы выиграли много хороших войн», – добавил он.
Трамп выступил на церемонии вместе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, отметив, что американские ветераны должны чувствовать ту же национальную гордость, с которой другие страны чтят свои военные успехи.
9 мая помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и Трамп через помощников обменялись поздравлениями ко Дню Победы.