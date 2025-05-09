Путин и Трамп обменялись поздравлениями ко Дню Победы
Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и Дональд Трамп через помощников обменялись поздравлениями ко Дню Победы.
«Через своих помощников президент России и президент Трамп обменялись поздравлениями по случаю нашего общего праздника», – сказал Юрий Ушаков в интервью «Первому каналу».
Накануне Ушаков говорил, что Россия и США движутся к встрече президентов. Он обращал внимание, что Вашингтон демонстрирует «конструктивный заряд»: администрация США понимает цели РФ, а также учитывает требования Москвы, заверял он. При этом Ушаков отмечал и взаимное разочарование в отношениях России и США.
Ранее помощник президента говорил, что Россия и США каждый день или раз в два дня проводят контакты по вопросам урегулирования украинского конфликта, а также по ряду других тем.