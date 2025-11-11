МИД запретил въезд в страну группе японских журналистов и ученых

МИД запретил въезд в страну группе японских журналистов и ученыхВ Кремле обращали внимание, что Япония присоединилась ко всем антироссийским санкциям
Министерство иностранных дел (МИД) России объявило о бессрочном запрете на въезд в страну группе граждан Японии в ответ на продолжающиеся санкционные действия Токио, связанные со специальной военной операцией РФ на Украине. Об этом говорится в заявлении ведомства.
В черный список внесены более 30 человек, среди которых представители ведущих японских СМИ – газет Nikkei, Asahi, Yomiuri, телеканалов TBS и Fuji TV, а также сотрудники МИД Японии и преподаватели ряда университетов, включая Токийский университет, Университет Кэйо и Хитоцубаси.
Среди упомянутых в сообщении – председатель НПО Free Tibet Fukuoka Ёко ИСИИ, профессор Университета Кэйо Такаси Хирано и официальный представитель МИД Японии Тосихиро Китамура.
24 октября представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сейчас Токио занимает весьма недружественную позицию в отношении Москвы. Представитель Кремля обратил внимание, что Япония присоединилась ко всем незаконным санкциям в адрес России.