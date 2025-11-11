МИД запретил въезд в страну группе японских журналистов и ученых

Министерство иностранных дел (МИД) России объявило о бессрочном запрете на въезд в страну группе граждан Японии в ответ на продолжающиеся санкционные действия Токио, связанные со специальной военной операцией РФ на Украине. Об этом говорится в заявлении ведомства.