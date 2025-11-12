Вучич: все в Европе готовятся к конфликту с Россией
Вероятность вооруженного конфликта между Европой и Россией становится все более реальной, заявил президент Сербии Александр Вучич. По его словам, европейские страны активно готовятся к нему в ближайшие годы. Его слова передает телеканал Pink.
«По мере того, как я разбираю факты, я прихожу к выводу, что война между Европой и Россией становится все более определенной. Это не пустая история. Все готовятся к этому. Об этом заявил генерал, который чрезвычайно ответственен», – сказал Вучич, комментируя заявления французских военных о возможном конфликте в течение трех–четырех лет.
Сербский лидер подчеркнул, что его страна находится «между молотом и наковальней» и должна действовать с осторожностью, сохраняя нейтралитет, но при этом усиливая собственные оборонные возможности.
30 октября Financial Times писало, что государства – члены НАТО совместно с Еврокомиссией (ЕК) работают над подготовкой плана, который включает в себя логистику транспорта для перевозки военной техники, которую страны смогут использовать в случае военного столкновения с Россией.