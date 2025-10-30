FT: НАТО готовит план переброски военной техники на случай войны с Россией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 октября говорил, что милитаристские настроения в Европе сохранятся и в обозримом будущем не исчезнут. В этой связи он заявил, что наличие комплекса «Орешник» в России и Белоруссии позволяет ощутить чувство безопасности. По словам Пескова, если бы от Евросоюза не исходила угроза, то никакие меры дополнительной защиты не понадобились бы.