FT: НАТО готовит план переброски военной техники на случай войны с Россией

Государства — члены НАТО совместно с Еврокомиссией (ЕК) работают над подготовкой плана, который включает в себя логистику транспорта для перевозки военной техники, которую страны смогут использовать в случае военного столкновения с Россией. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Собеседники газеты сообщили, что в течение следующего месяца ЕК представит предложения по модернизации транспортной системы и упрощению таможенных процедур внутри Евросоюза. Кроме того, рассматривается идея создания отдельного парка грузовых автомобилей и вагонов.  

Сейчас проект находится на начальном этапе разработки и детали плана могут быть скорректированы, отмечают источники газеты. По их информации, одна из предложенных идей заключается в предоставлении национальным правительствам доступа к ресурсам «военной мобильности» для переброски вооруженных сил по всему блоку.

Bloomberg: ЕС предложит союзникам проекты в рамках плана по сдерживанию РФ

Политика / Международные отношения

Один из источников FT сообщил, что ЕК может потребовать от государств-членов регистрировать их транспортные средства для возможного использования в «мобилизации вооруженных сил». 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 октября говорил, что милитаристские настроения в Европе сохранятся и в обозримом будущем не исчезнут. В этой связи он заявил, что наличие комплекса «Орешник» в России и Белоруссии позволяет ощутить чувство безопасности. По словам Пескова, если бы от Евросоюза не исходила угроза, то никакие меры дополнительной защиты не понадобились бы.

24 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также заявил, что Евросоюз «втянул себя в состояние военного психоза» и не способен признать, что Россия «не собирается ни на кого нападать».

